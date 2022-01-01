РФ може знову спробувати піти на Київ через Чорнобиль або Чернігівщину, – Генштаб ЗСУ





Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center, передає



«Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва», – сказав Громов.



Водночас він зазначив, що ЗСУ набули бойового досвіду боротьби з ворогом, і насамперед це досвід лютого-березня 2022 року.



«Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з Республіки Білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але на даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати», – наголосив Громов.



Він також додав, що зараз насамперед від противника слід очікувати більше атак на об'єкти інфраструктури.



Раніше полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив в інтерв’ю Укрінформу, що новий наступ з боку Республіки Білорусь не можна виключати, оскільки Російська Федерація направлятиме туди мобілізовані військові частини. Деякі частини російських військ уже перебувають на території Білорусі та реанімують законсервовані аеродроми, побудовані в радянські часи.

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