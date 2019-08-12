Волинянам повністю виплатили пенсії за жовтень
Сьогодні, 18:05
Станом на 27 жовтня у Волинській області стовідсотково завершили виплати пенсій за поточний місяць.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
На рахунки пенсіонерів у жовтні спрямовано 1 млрд 6,2 млн гривень, – повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Кожен пенсіонер отримує виплати своєчасно відповідно до визначеного графіку. Крім того, пенсійним управлінням області вже розпочато роботи із нарахування листопадових виплат.
До слова, з початку 2022 року жителям області було профінансовано 9 млрд 651 млн гривень для виплати пенсій.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
На рахунки пенсіонерів у жовтні спрямовано 1 млрд 6,2 млн гривень, – повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Кожен пенсіонер отримує виплати своєчасно відповідно до визначеного графіку. Крім того, пенсійним управлінням області вже розпочато роботи із нарахування листопадових виплат.
До слова, з початку 2022 року жителям області було профінансовано 9 млрд 651 млн гривень для виплати пенсій.
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