Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для переселенців





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Представник АРМА розповів, що ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого арештованого об’єкта, буде об’явлено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби ВПО.



Наразі в розпорядженні Агентства є близько 80 об’єктів нерухомості, які можуть бути виставлена на конкурс з пошуку нових управителів. Серед них – готелі та бази відпочинку.



«До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», – додав тимчасовий виконувач обов’язків Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.



Перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.



«Міністерства можуть виходити на такі конкурси через Держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», – додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В уряді обговорили порядок передачі арештованого та передавного АРМА майна в управління місцевої влади або приватним управителям для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.Представник АРМА розповів, що ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого арештованого об’єкта, буде об’явлено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби ВПО.Наразі в розпорядженні Агентства є близько 80 об’єктів нерухомості, які можуть бути виставлена на конкурс з пошуку нових управителів. Серед них – готелі та бази відпочинку.«До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», – додав тимчасовий виконувач обов’язків Голови Агентства з розшуку та менеджменту активівПерша віцепрем’єр-міністр України – міністр економікинаголосила, що доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.«Міністерства можуть виходити на такі конкурси через Держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», – додала вона.

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