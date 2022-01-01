Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня
Протягом усього дня 28 жовтня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 16°С.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Євфимія Нового, Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували: "Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває". «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
В Україні дорожчають м'ясо і сало
Сьогодні, 19:22
Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для переселенців
Сьогодні, 18:55
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 27 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 27 жовтня
26 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 26 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 26 жовтня
25 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 25 жовтня
24 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 24 жовтня Погода у Луцьку на завтра, 24 жовтня
23 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні дорожчають м'ясо і сало
Сьогодні, 19:22
 0
Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для переселенців
Сьогодні, 18:55
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8