Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня

Протягом усього дня 28 жовтня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 16°С.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Євфимія Нового, Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували: "Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває". «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів».