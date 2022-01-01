Погода у Луцьку на завтра, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня 28 жовтня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 16°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Євфимія Нового, Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували: "Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває". «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів».
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 16°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять преподобного Євфимія Нового, Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували: "Єфимій холодом коріння трав й дерев із землею смикає, всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває". «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів».
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