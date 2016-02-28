У Генштабі розповіли, чи буде активізація мобілізації
Сьогодні, 20:22
В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На даний момент активізації чи збільшення темпів призову немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу замначальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - сказав він.
Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.
"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - констатував Громов.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу замначальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - сказав він.
Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації наразі немає.
"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - констатував Громов.
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