В Україні дорожчають м'ясо і сало





Як



За його словами, вартість залежатиме від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цін



Наразі ж основними причинами здорожчання м'яса в Україні є:



- Стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та за рахунок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10% в Україні. Паралельно з цим загальна забійна маса тварин за 9 місяців порівняно з 2021 роком зменшилася на 11,8%.

- Здорожчання логістики і палива для транспортування.

- Зростання вартості кормів.



Варто зазначити, що за даними Держстату, ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина здорожчала – на 33%, а птиця – на 16%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Держстату, ціни на свинину в 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали у вересні 164,30 грн у середньому. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.Як прогнозує аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, ціни на м'ясо і далі, скоріше за все зростатимуть.За його словами, вартість залежатиме від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цінНаразі ж основними причинами здорожчання м'яса в Україні є:- Стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та за рахунок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10% в Україні. Паралельно з цим загальна забійна маса тварин за 9 місяців порівняно з 2021 роком зменшилася на 11,8%.- Здорожчання логістики і палива для транспортування.- Зростання вартості кормів.Варто зазначити, що за даними Держстату, ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина здорожчала – на 33%, а птиця – на 16%.

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