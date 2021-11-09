В Україні дорожчають м'ясо і сало

В Україні дорожчають м'ясо і сало
За даними Держстату, ціни на свинину в 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали у вересні 164,30 грн у середньому. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.

Як прогнозує аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, ціни на м'ясо і далі, скоріше за все зростатимуть.

За його словами, вартість залежатиме від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цін

Наразі ж основними причинами здорожчання м'яса в Україні є:

- Стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та за рахунок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10% в Україні. Паралельно з цим загальна забійна маса тварин за 9 місяців порівняно з 2021 роком зменшилася на 11,8%.
- Здорожчання логістики і палива для транспортування.
- Зростання вартості кормів.

Варто зазначити, що за даними Держстату, ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина здорожчала – на 33%, а птиця – на 16%.

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Теги: м'ясо, сало, ціни
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