Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому

Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому
Прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна, яка перебувала у російському полоні, повернулася додому.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Наша Захисниця, прикордонниця Аліна Паніна повернулася в Нововолинськ.
Велика радість зустрічати наших Героїв живими та вільними. Вірю, що всі українські Захисники скоро будуть у своїх домівках. Молимося за кожного і чекаємо з Перемогою!" - йдеться у дописі міського голови.
Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому

Нагадаємо, 17-го жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Серед яких була нововолинянка. Аліна Паніна потрапила до рук окупантів із заводу «Азовсталь» разом з двома службовими тваринами, у полоні вона пробула п’ять місяців.

Після звільнення з полону волинянка намагається повернути своїх чотирилапих друзів - песиків Соню та Джесі, які разом з нею перебували на заводі Азовсталь.

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Теги: полон, Україна, війна, росія, Азовсаль
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