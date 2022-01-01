Волинська прикордонниця, яка потрапила в полон з «Азовсталі», повернулася додому

Прикордонниця з Нововолинська, яка перебувала у російському полоні, повернулася додому.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Наша Захисниця, прикордонниця Аліна Паніна повернулася в Нововолинськ.Велика радість зустрічати наших Героїв живими та вільними. Вірю, що всі українські Захисники скоро будуть у своїх домівках. Молимося за кожного і чекаємо з Перемогою!" - йдеться у дописі міського голови.Нагадаємо, 17-го жовтня Україна звільнилаАліна Паніна потрапила до рук окупантів із заводу «Азовсталь» разом з двома службовими тваринами, у полоні вона пробула п’ять місяців.Після звільнення з полону волинянка, які разом з нею перебували на заводі Азовсталь.