Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО

Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО
Прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна намагається повернути своїх чотирилапих друзів, які разом з нею перебували на заводі Азовсталь.

Про це пише БУГ.

Песики Соня та Джесі залишились в окупованій Оленівці, під час звільнення з полону, окупанти не віддали тварин дівчині.

Нагадаємо, 17-го жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Серед яких була нововолинянка. Аліна Паніна потрапила до рук окупантів із заводу «Азовсталь» разом з двома службовими тваринами, у полоні вона пробула п’ять місяців.
Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО

Раніше, Держприкордонслужба ще у травні публікувала відео з Аліною та її чотирилапою напарницею – Сонею. Тварини перебували на Азовсталі разом з дівчиною, пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали.
Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО

Дівчина просить у небайдужих допомоги та розголосу, щоб швидше повернути чотирилапих друзів додому.
Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО


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Теги: Аліна Паніна, Нововолинськ, собаки
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