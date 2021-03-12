Прикордонниця з Волині, яку звільнили з полону, намагається повернути своїх песиків. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна намагається повернути своїх чотирилапих друзів, які разом з нею перебували на заводі Азовсталь.
Про це пише БУГ.
Песики Соня та Джесі залишились в окупованій Оленівці, під час звільнення з полону, окупанти не віддали тварин дівчині.
Нагадаємо, 17-го жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Серед яких була нововолинянка. Аліна Паніна потрапила до рук окупантів із заводу «Азовсталь» разом з двома службовими тваринами, у полоні вона пробула п’ять місяців.
Раніше, Держприкордонслужба ще у травні публікувала відео з Аліною та її чотирилапою напарницею – Сонею. Тварини перебували на Азовсталі разом з дівчиною, пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали.
Дівчина просить у небайдужих допомоги та розголосу, щоб швидше повернути чотирилапих друзів додому.
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Про це пише БУГ.
Песики Соня та Джесі залишились в окупованій Оленівці, під час звільнення з полону, окупанти не віддали тварин дівчині.
Нагадаємо, 17-го жовтня Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Серед яких була нововолинянка. Аліна Паніна потрапила до рук окупантів із заводу «Азовсталь» разом з двома службовими тваринами, у полоні вона пробула п’ять місяців.
Раніше, Держприкордонслужба ще у травні публікувала відео з Аліною та її чотирилапою напарницею – Сонею. Тварини перебували на Азовсталі разом з дівчиною, пройшли через надскладні випробування, підтримували та оберігали.
Дівчина просить у небайдужих допомоги та розголосу, щоб швидше повернути чотирилапих друзів додому.
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