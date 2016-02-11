Хто може отримати статус учасника бойових дій: уряд розширив перелік





Про це



З 21 жовтня статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які брали участь у "заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".



Кого додали у перелік



Тож тепер його можуть отримати добровольці Сил ТрО ЗСУ. Статус учасника бойових дій їм надається за умови, якщо вони особисто або у складі військової частини, установи чи закладу:



- виконували бойові (службові) завдання,

- проводили розвідувальні заходи,

- отримали поранення, контузії, каліцтва.



Завдяки змінам учасники ТрО на рівні з іншими захисниками України матимуть змогу користуватися пільгами та гарантіями. Вони визначені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".



Як отримати статус учасника бойових дій



Щоб отримати цей статус, потрібно надати хоча б один документ з затвердженого переліку. Це можуть бути витяги або їх копії:



- бойових донесень,

- журналів бойових дій,

- вахтових журналів,

- польотних листів,

- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.



Також учасники бойових дій за власним бажанням можуть додавати інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання ними бойових завдань.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд України 21 жовтня вніс зміни до "Порядку надання статусу учасника бойових дій". У Кабміні доповнили перелік осіб, які можуть отримати цей статус.Про це пише 24 канал.З 21 жовтня статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які брали участь у "заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".Тож тепер його можуть отримати добровольці Сил ТрО ЗСУ. Статус учасника бойових дій їм надається за умови, якщо вони особисто або у складі військової частини, установи чи закладу:- виконували бойові (службові) завдання,- проводили розвідувальні заходи,- отримали поранення, контузії, каліцтва.Завдяки змінам учасники ТрО на рівні з іншими захисниками України матимуть змогу користуватися пільгами та гарантіями. Вони визначені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".Щоб отримати цей статус, потрібно надати хоча б один документ з затвердженого переліку. Це можуть бути витяги або їх копії:- бойових донесень,- журналів бойових дій,- вахтових журналів,- польотних листів,- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.Також учасники бойових дій за власним бажанням можуть додавати інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання ними бойових завдань.

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