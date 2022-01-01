Стало відомо, хто буде новим прем'єром Великої Британії

Стало відомо, хто буде новим прем'єром Великої Британії
Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - йдеться в заяві Мордонт.

За її словами, новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.

"Нам належить зробити велику роботу", - додала вона.

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Теги: Британія, прем'єр
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