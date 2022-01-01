Стало відомо, хто буде новим прем'єром Великої Британії
Сьогодні, 17:44
Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .
"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - йдеться в заяві Мордонт.
За її словами, новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.
"Нам належить зробити велику роботу", - додала вона.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .
"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - йдеться в заяві Мордонт.
За її словами, новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.
"Нам належить зробити велику роботу", - додала вона.
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