Волинянка побила дівчину і вкрала телефон

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річною жителькою села Цегів Луцького району розбою в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 187 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, жінка удень 2 вересня 2022 року зайшла у хату до 19-річної односелиці, аби украсти телефон.Будучи викритою, зловмисниця вдарила потерпілу – і вона знепритомніла. Нападниця ж із телефоном утекла з місця злочину.Невдовзі її затримали.Подальшу долю обвинуваченої вирішуватиме суд.Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.