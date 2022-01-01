Пенсіонер з Волині, який неодноразово ґвалтував 7-річну дівчинку, проведе 13 років за ґратами

Пенсіонер з Волині, який неодноразово ґвалтував 7-річну дівчинку, проведе 13 років за ґратами
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Рожищенський районний суд визнав 63-річного жителя селища Благодатне винуватим у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та вчиненні щодо неї розпусних дій (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Нагадаємо, із червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.

Волинянин перебуває під вартою і наступних 13 років проведе у місцях позбавлення волі.

Крім того, згідно рішення суду із засудженого буде стягнуто на користь представника малолітньої потерпілої 300 000 гривень моральної шкоди.

Також відомості про нього внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.


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Теги: пенсіонер, Волинь, зґвалтування
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