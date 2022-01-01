Уперше в Луцьку з'явився шоурум газового обладнання

Нещодавно в Луцьку на проспекті Волі, 6 відкрився перший шоурум газового обладнання. Початок опалювального сезону - актуальна пора, щоб замінити газове обладнання волинським споживачам.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Відтепер клієнти мають можливість, окрім своїх Клієнтських просторів, у зручному форматі ознайомитися з роботою газових приладів та придбати їх.В асортименті шоуруму представлені котли власного імпорту - 104.ua Model T, Baymak, DemirDokum, ECA, Termet та обладнання відомих вітчизняних і європейських виробників - Viessmann, Vaillant, Ariston, Bosch.Головними перевагами газових котлів, представлених у шоурумі є: ефективність, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні.Сучасні, якісні газові котли мають високий коефіцієнт корисної дії та гарантують економію газу. Під час опалювального сезону найбільшої уваги потребують саме котли. Адже застаріле обладнання споживає більше газу та за роки його продуктивність зменшується.Крім котлів, можна придбати газові водонагрівачі, конвектори, газові плити, радіатори та все інше для монтажу системи опалення, сигналізатори, пристрої дистанційної передачі даних і буржуйки.Кваліфікований фахівець з обслуговування клієнтів допоможе підібрати необхідне обладнання відповідно до технічних характеристик приміщення та власних побажань.Спеціаліст надасть фахову консультацію щодо питань приєднання до ГРМ/реконструкції, розробки проєктної та технічної документації, технічного обслуговування будинкових мереж та приладів.«У нашому шоурумі можна придбати широкий асортимент газового обладнання європейських та вітчизняних виробників різних цінових категорій. На все газове обладнання ми надаємо гарантію, тому клієнти можуть бути впевнені в якості наших товарів. Кваліфікований фахівець допоможе підібрати необхідне обладнання, а також оформити послугу його встановлення. Звернувшись у шоурум, клієнт має можливість замовити все в одному місці, щоб отримати якісне, сертифіковане, безпечно встановлене обладнання», - розповідає начальниця регіонального управління клієнтського сервісу АТ «Волиньгаз»Обрати сучасне газове обладнання, замовити пакетну послугу та довірити встановлення газового обладнання досвідченим фахівцям можна в Луцьку на просп. Волі, 6 з 8:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю.