На Ковельщині гасили три пожежі
Сьогодні, 15:40
За минулу добу на території Ковельського району виникло три пожежі господарських споруд.
Про це інформують у Ковельському райуправлінні ГУ ДСНС Волині.
Зокрема гасили пожежі в селі Римачі Вишнівської ТГ, у Старій Вижівці та в селі Ружин Ковельської ТГ.
Загорання спричинені необережністю невстановлених осіб та дитячими пустощами з вогнем.
Постраждалих внаслідок пожеж немає.
Усі споруди вдалося врятувати.
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Про це інформують у Ковельському райуправлінні ГУ ДСНС Волині.
Зокрема гасили пожежі в селі Римачі Вишнівської ТГ, у Старій Вижівці та в селі Ружин Ковельської ТГ.
Загорання спричинені необережністю невстановлених осіб та дитячими пустощами з вогнем.
Постраждалих внаслідок пожеж немає.
Усі споруди вдалося врятувати.
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