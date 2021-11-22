На Ковельщині гасили три пожежі

На Ковельщині гасили три пожежі
За минулу добу на території Ковельського району виникло три пожежі господарських споруд.

Про це інформують у Ковельському райуправлінні ГУ ДСНС Волині.

Зокрема гасили пожежі в селі Римачі Вишнівської ТГ, у Старій Вижівці та в селі Ружин Ковельської ТГ.

Загорання спричинені необережністю невстановлених осіб та дитячими пустощами з вогнем.

Постраждалих внаслідок пожеж немає.
На Ковельщині гасили три пожежі


Усі споруди вдалося врятувати.

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Теги: пожежа, Ковельщина
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