На Ковельщині гасили три пожежі





Про це



Зокрема гасили пожежі в селі Римачі Вишнівської ТГ, у Старій Вижівці та в селі Ружин Ковельської ТГ.



Загорання спричинені необережністю невстановлених осіб та дитячими пустощами з вогнем.



Постраждалих внаслідок пожеж немає.



Усі споруди вдалося врятувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу на території Ковельського району виникло три пожежі господарських споруд.Про це інформують у Ковельському райуправлінні ГУ ДСНС Волині.Зокрема гасили пожежі в селі Римачі Вишнівської ТГ, у Старій Вижівці та в селі Ружин Ковельської ТГ.Загорання спричинені необережністю невстановлених осіб та дитячими пустощами з вогнем.Постраждалих внаслідок пожеж немає.Усі споруди вдалося врятувати.

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