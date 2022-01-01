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Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка

Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Стан працівника енергетичного об'єкта, який травмувався внаслідок ракетного обстрілу в Луцьку, лікарі оцінюють, як – стабільний.

Про це в коментарі Суспільному розповіла гендиректорка Медоб'єднання Луцької громади Лариса Духневич.

Чоловіка з важкими опіками рук та голови доставили у лікарню зранку 22 жовтня.

"Пацієнту була надана допомога – покладена ксеношкіра на пошкоджені ділянки тіла. Тобто, на цей час, стан його стабільний. Поправляється помаленьку", – зазначила керівниця медзакладу.

Зі слів медиків, наразі чоловік перебуває у свідомості.

Нагадаємо, що зранку, 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, обстріли
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