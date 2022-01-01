Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка





Про це в коментарі Лариса Духневич.



Чоловіка з важкими опіками рук та голови доставили у лікарню зранку 22 жовтня.



"Пацієнту була надана допомога – покладена ксеношкіра на пошкоджені ділянки тіла. Тобто, на цей час, стан його стабільний. Поправляється помаленьку", – зазначила керівниця медзакладу.



Зі слів медиків, наразі чоловік перебуває у свідомості.



Нагадаємо, що зранку, 22 жовтня

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