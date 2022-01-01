Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
Сьогодні, 15:12
Стан працівника енергетичного об'єкта, який травмувався внаслідок ракетного обстрілу в Луцьку, лікарі оцінюють, як – стабільний.
Про це в коментарі Суспільному розповіла гендиректорка Медоб'єднання Луцької громади Лариса Духневич.
Чоловіка з важкими опіками рук та голови доставили у лікарню зранку 22 жовтня.
"Пацієнту була надана допомога – покладена ксеношкіра на пошкоджені ділянки тіла. Тобто, на цей час, стан його стабільний. Поправляється помаленьку", – зазначила керівниця медзакладу.
Зі слів медиків, наразі чоловік перебуває у свідомості.
Нагадаємо, що зранку, 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла гендиректорка Медоб'єднання Луцької громади Лариса Духневич.
Чоловіка з важкими опіками рук та голови доставили у лікарню зранку 22 жовтня.
"Пацієнту була надана допомога – покладена ксеношкіра на пошкоджені ділянки тіла. Тобто, на цей час, стан його стабільний. Поправляється помаленьку", – зазначила керівниця медзакладу.
Зі слів медиків, наразі чоловік перебуває у свідомості.
Нагадаємо, що зранку, 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками.
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Сьогодні, 15:12
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