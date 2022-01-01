Пошкоджений приватний будинок, одна людина отримала опіки: деталі «прильотів» у Луцьку





Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.



На місці влучання працюють рятувальники.



Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.



Згодом міський голова розповів деталі.



"Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталося кілька вибухів. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в об‘єкт енергетики.Про це Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - йдеться у дописі міського голови.На місці влучання працюють рятувальники.Також Ігор Поліщук порадив лучанам зробити запас води.Згодом міський голова розповів деталі."Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає", - написав Поліщук.

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