Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 22 жовтня

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА “Shahed-136”.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та Республіки Білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.На інших напрямках ворог здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка;на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка,Зарічне, Шийківка та Терни;на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір’я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них -Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.В місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу, продовжується вербування бойовиків.Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення російської федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.Підтверджено вогневе ураження Силами оборони, 20 жовтня цього року, ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу “Орлан-10”.Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.