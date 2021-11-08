На Волині розшукують пенсіонерку, яка пішла з дому і не повернулася

На Волині розшукують пенсіонерку, яка пішла з дому і не повернулася
Бомк Ольга Володимирівна 19.07.1936 року народження, жителька села Чорників Володимирського району, 21-го жовтня в нічну пору доби вийшла зі свого будинку і на даний час її місце знаходження невідоме.

Про це пише БУГ.

Була одягнена: жилетка чорного кольору, чорні чоботи, голубе плаття, кофта синього кольору із зображенням ведмедя, на голові хустина бузкового кольору.

Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

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Теги: Волинь, зникла, пенсіонерка, розшук
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