На Волині розшукують пенсіонерку, яка пішла з дому і не повернулася

Бомк Ольга Володимирівна 19.07.1936 року народження, жителька села Чорників Володимирського району, 21-го жовтня в нічну пору доби вийшла зі свого будинку і на даний час її місце знаходження невідоме.



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Була одягнена: жилетка чорного кольору, чорні чоботи, голубе плаття, кофта синього кольору із зображенням ведмедя, на голові хустина бузкового кольору.



Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19.07.1936 року народження, жителька села Чорників Володимирського району, 21-го жовтня в нічну пору доби вийшла зі свого будинку і на даний час її місце знаходження невідоме.Про це пише БУГ Була одягнена: жилетка чорного кольору, чорні чоботи, голубе плаття, кофта синього кольору із зображенням ведмедя, на голові хустина бузкового кольору.Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

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