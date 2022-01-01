В «Укренерго» пояснили, як правильно економити світло

В «Укренерго» пояснили, як правильно економити світло
Громадяни України попросили не вмикати до мережі багато приладів одночасно. Зокрема, радять користуватися правилом «одна лампа плюс один прилад одночасно».

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Якщо українці дотримуватимуться цього простого правила, відключення світла стануть не такими тривалими або й зовсім зникнуть, зазначили енергетики.

Також фахівці попередили, що це правило не стосується зарядки мобільного телефону, оскільки їхні зарядні пристрої не споживають багато електрики.

Якщо працює електрична духовка, то не потрібно вмикати в той самий час чайник, фен або праску. Відповідно, якщо працює праска, то не слід вмикати електроплиту або духовку.

«На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще деякий час будемо змушені застосовувати обмеження», – повідомили в «Укренерго».

Там нагадали, що в енергосистемі є години максимального споживання – з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора.

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Теги: економія світла, Укренерго, поради
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