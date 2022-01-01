Чи можна здавати кров після вакцинації: пояснення МОЗ

Чи можна здавати кров після вакцинації: пояснення МОЗ
Аналіз крові є одним з найпоширеніших методів лабораторного дослідження. Проте, щеплення від коронавірусу не є протипоказанням для його проведення.

Про це інформують у Міністерстві охорони здоров'я.

Як зазначають медики, не обов'язково чекати навіть кілька діб для того, аби здати аналіз. Бо вакцинація не вливає на результати та показники крові.

"Щобільше, щеплення неживими вакцинами не є протипоказанням до донорства крові.

Якщо наступного дня після вакцинації людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря, їй можна стати донором крові", – зазначили у МОЗ.

Медики також зазначають, що перенесений COVID-19 також не є протипоказом до донорства.

В Україні епідемія продовжується, тож у МОЗ закликають вакцинуватися, аби уникнути побічних реакцій та ускладнень через COVID-19.

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Теги: донори крові, МОЗ, вакцинація
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