Чорне сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: що можна і не можна робити

Чорне сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: що можна і не можна робити
Астрологи кажуть, що час сонячних і місячних затемнень небезпечний, так як негативно впливає на людину. Перше часткове сонячне затемнення було 14 жовтня, а через кілька днів на нас чекає сонячне затемнення, з якого почнеться коридор затемнень 2022. УНІАН розповість, що принесе з собою сонячне затемнення 2022.

Коли буде сонячне затемнення - дата і час


Сонячне затемнення цього місяця настане 25 жовтня і триватиме до 8 листопада. Пік затемнення припаде на 10 годин 36 хвилин по Києву.

Це затемнення часткове, його можуть побачити жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії і Західної Сибірі, а також Північного Сходу Африки. Наступне подібне затемнення відбудеться в 2040 році.

Езотерики кажуть, що це затемнення сонця вкрай негативно позначиться на багатьох людях, особливо тих, хто не пізнав шлях усвідомленості. Воно відіб'ється на матеріальній і особистій сферах, можуть вичерпатися джерела доходів або зіпсуватися взаємини між людьми. У цей період краще не робити ніяких важливих дій, а приділяти час духовному саморозвитку.

Що можна і що не можна робити в сонячне затемнення 2022

День сонячного затемнення - несприятливий час для будь-яких починань. Краще утриматися від:

- укладення важливих фінансових угод;
- переїздів і зміни роботи;
- подорож;
- сварок і з'ясування відносини;
- операція.

У цю дату, 25 жовтня, найправильнішим рішенням буде присвятити свій час молитві і медитаціям. Якщо у вас є можливість, то дотримуйтесь посту - не вживайте їжу тваринного походження. Молитва, відпочинок і єднання з природою - те, що обов'язково потрібно зробити в цей непростий період.

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Теги: сонячне затемнення
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