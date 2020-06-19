Чорне сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: що можна і не можна робити





Коли буде сонячне затемнення - дата і час





Сонячне затемнення цього місяця настане 25 жовтня і триватиме до 8 листопада. Пік затемнення припаде на 10 годин 36 хвилин по Києву.



Це затемнення часткове, його можуть побачити жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії і Західної Сибірі, а також Північного Сходу Африки. Наступне подібне затемнення відбудеться в 2040 році.



Езотерики кажуть, що це затемнення сонця вкрай негативно позначиться на багатьох людях, особливо тих, хто не пізнав шлях усвідомленості. Воно відіб'ється на матеріальній і особистій сферах, можуть вичерпатися джерела доходів або зіпсуватися взаємини між людьми. У цей період краще не робити ніяких важливих дій, а приділяти час духовному саморозвитку.



Що можна і що не можна робити в сонячне затемнення 2022



День сонячного затемнення - несприятливий час для будь-яких починань. Краще утриматися від:



- укладення важливих фінансових угод;

- переїздів і зміни роботи;

- подорож;

- сварок і з'ясування відносини;

- операція.



У цю дату, 25 жовтня, найправильнішим рішенням буде присвятити свій час молитві і медитаціям. Якщо у вас є можливість, то дотримуйтесь посту - не вживайте їжу тваринного походження. Молитва, відпочинок і єднання з природою - те, що обов'язково потрібно зробити в цей непростий період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Астрологи кажуть, що час сонячних і місячних затемнень небезпечний, так як негативно впливає на людину. Перше часткове сонячне затемнення було 14 жовтня, а через кілька днів на нас чекає сонячне затемнення, з якого почнеться коридор затемнень 2022. УНІАН розповість, що принесе з собою сонячне затемнення 2022.Сонячне затемнення цього місяця настане 25 жовтня і триватиме до 8 листопада. Пік затемнення припаде на 10 годин 36 хвилин по Києву.Це затемнення часткове, його можуть побачити жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії і Західної Сибірі, а також Північного Сходу Африки. Наступне подібне затемнення відбудеться в 2040 році.Езотерики кажуть, що це затемнення сонця вкрай негативно позначиться на багатьох людях, особливо тих, хто не пізнав шлях усвідомленості. Воно відіб'ється на матеріальній і особистій сферах, можуть вичерпатися джерела доходів або зіпсуватися взаємини між людьми. У цей період краще не робити ніяких важливих дій, а приділяти час духовному саморозвитку.День сонячного затемнення - несприятливий час для будь-яких починань. Краще утриматися від:- укладення важливих фінансових угод;- переїздів і зміни роботи;- подорож;- сварок і з'ясування відносини;- операція.У цю дату, 25 жовтня, найправильнішим рішенням буде присвятити свій час молитві і медитаціям. Якщо у вас є можливість, то дотримуйтесь посту - не вживайте їжу тваринного походження. Молитва, відпочинок і єднання з природою - те, що обов'язково потрібно зробити в цей непростий період.

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