На Волині вияснили, чи вигідно опалювати енергетичною лозою









Де вирощують альтернативне паливо



Площі енергетичної лози на Волині займають понад 1300 гектарів, – розповіла директорка агроенергетичної компанії Ірина Гнап.

Плантація розташована за 30 кілометрів від Іванич, що впливає на вартість біопалива для громади.



Що три роки дерева енергетичної верби скошують і виготовляють з них біомасу.



Як лозу використовують в Іваничах



Централізованого постачання тепла в Іваничах немає, більшість споживачів користується індивідуальним газовим опаленням. Комунальні ж заклади, зокрема школи садочки та лікарню, опалюють три котельні на твердопаливних котлах.



Як розповів керівник виробничої дільниці Олег Новосад, на складі вже підготували п'ять тисяч метрів кубічних біомаси. На увесь опалювальний сезон потрібно сім-вісім тисяч метрів кубічних тріски. За добу одна котельня спалює 15 кубів подрібненої лози.



Витрати на опалення лозою



"Наші твердопаливні котли, вони себе тоді окуповують, коли є низькі температури, якщо порівняти затрати газової котельні при температурі -20 і тої котельні, яка використовує альтернативні джерела енергії, то у таку пору дуже вигідно палити альтернативними джерелами", – каже голова громади Лідія Томашевська.



Зі стартом нового опалювального сезону в селищній раді розраховують, що ціна однієї гігакалорії від твердопаливних котлів становитиме 3 тисячі 190 гривень. Торік було 2 400 гривень за гігакалорію.



Як розповіла директорка агроенергетичної компанії, ціни на тріску, як і на газ, міняються, але лоза дешевша. "Як мінімум удвічі дешевше генерувати тепло, енергію з відновлювальних джерел", – додала Ірина Гнап.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже усі заклади бюджетної сфери селища Іваничі на Волині обігріваються альтернативним паливом. Котельні використовують тріску енергетичної верби. Від газу для опалення бюджетних установ в Іваничах відмовилася сім років тому. Суспільне побувало в громаді та на плантаціях де вирощують енергетичну вербу.Площі енергетичної лози на Волині займають понад 1300 гектарів, – розповіла директорка агроенергетичної компаніїПлантація розташована за 30 кілометрів від Іванич, що впливає на вартість біопалива для громади.Що три роки дерева енергетичної верби скошують і виготовляють з них біомасу.Централізованого постачання тепла в Іваничах немає, більшість споживачів користується індивідуальним газовим опаленням. Комунальні ж заклади, зокрема школи садочки та лікарню, опалюють три котельні на твердопаливних котлах.Як розповів керівник виробничої дільниціна складі вже підготували п'ять тисяч метрів кубічних біомаси. На увесь опалювальний сезон потрібно сім-вісім тисяч метрів кубічних тріски. За добу одна котельня спалює 15 кубів подрібненої лози."Наші твердопаливні котли, вони себе тоді окуповують, коли є низькі температури, якщо порівняти затрати газової котельні при температурі -20 і тої котельні, яка використовує альтернативні джерела енергії, то у таку пору дуже вигідно палити альтернативними джерелами", – каже голова громадиЗі стартом нового опалювального сезону в селищній раді розраховують, що ціна однієї гігакалорії від твердопаливних котлів становитиме 3 тисячі 190 гривень. Торік було 2 400 гривень за гігакалорію.Як розповіла директорка агроенергетичної компанії, ціни на тріску, як і на газ, міняються, але лоза дешевша. "Як мінімум удвічі дешевше генерувати тепло, енергію з відновлювальних джерел", – додала

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