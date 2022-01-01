22 жовтня на Волині: гортаючи календар

Олександр Мельник (на фото), завідувач ДНЗ №4 Руслана Грановська та директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко.



За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового(на фото), завідувач ДНЗ №4та директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернатуЗа православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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