22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження директор Торчинського народного історичного музею імені Григорія Гуртового Олександр Мельник (на фото), завідувач ДНЗ №4 Руслана Грановська та директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Людмила Лазаренко.
За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів: добрі новини від ВолиньPost за 21 жовтня
21 жовтень, 23:30
У Білорусі знову продовжили військові навчання
21 жовтень, 22:25
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 21 жовтня
21 жовтень, 21:32
Медіа