ЗСУ звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів: добрі новини від ВолиньPost за 21 жовтня

Продовжуємо готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. І традиційно дякуємо усім, хто боронить рідну землю.Нагадаємо вам про найдобріші новини цього дня,Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 66 750 військових, 2 573 танки та 269 літаків. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько(+100) осіб,танків ‒ 2573 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,артилерійських систем – 1648 (+2) од,РСЗВ – 372 (+0) од,засобів ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 269 (+0) од,гелікоптерів – 243 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),крилатих ракет ‒ 329 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,спеціальної техніки ‒ 147 (+0).Днями в Нововолинську побував литовець Дайніус Паснінас. Він придбав і доставив автомобіль Opel Frontera, який поїде на передову до наших захисників. Разом з автівкою волонтер передав якісні турнікети й термобілизну для військових.Наразі триває підготовка автомобіля до роботи на війні. Далі його доправлять бійцям 14 ОМБ на фронт.“Дякуємо за небайдужість і важливу підтримку. З Україною – весь світ. Разом до Перемоги”, – йдеться у повідомленні.Ми готові до зими і це тішить! Опалення житлових будинків розпочнеться при зниженні середньодобової температури нижче 8-ми градусів впродовж трьох діб. Найперше подача тепла буде здійснюватися у заклади соцсфери.Порядок поширюється на заклади фахової передвищої та вищої освіти державної та приватної форм власності, які здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.Можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:- особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції;- особи, які виїхали з таких територій;- діти загиблих захисників України;- учасники бойових дій і їхні діти;- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.Два луцькі ліцеї №2 та №14 зібрали кошти на два безпілотники MAVIC-3 для волинських бійців, які боронять нашу країну на передовій. А ще один ліцей наразі також близький до завершення збору коштів на дрон.Директор школи зазначає, що збір коштів триває, і наразі у них уже є близько 40 тисяч гривень. Усі бажаючі можуть долучитися до збору на безпілотники. Для цього можна перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду «Надійні крила» або ж принести у ліцей, де є для цього спеціальна скринька.Реквізити для допомоги («Надійні Крила»): код за ЄДРПОУ 44784517. Для переказів з ПриватБанку:Розрахунковий рахунок для платежів в Україні (ПриватБанк):(у призначенні платежу вкажіть назву закладу та «На дрон»).Компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи.TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км."Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу президентаТам проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.здобула бронзову медаль чемпіонату світу U23! Вітаємо спортсменку та тренерський штаб! Дякуємо Збройним силам України, які боронять нашу землю від російських загарбників. Завдяки самовідданості наших військових спортсмени мають можливість тренуватися та представляти країну на міжнародній спортивній арені", - йдеться в повідомленні на сторінці Асоціації спортивної боротьби України.