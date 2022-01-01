ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області
Сьогодні, 19:39
ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Там проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.
"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додає Тимошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Там проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.
"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додає Тимошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25
Сьогодні, 18:05
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області
Сьогодні, 19:39
За 10 днів Росія пошкодила 400 об’єктів, серед них – десятки енергетичних, – Шмигаль
Сьогодні, 19:15
На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
Сьогодні, 18:32
Медіа