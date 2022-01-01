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ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області

ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області
ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Там проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.

"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додає Тимошенко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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