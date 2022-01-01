ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області





Про це Кирило Тимошенко.



"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.



Там проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення.



"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додає Тимошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.Там проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення."Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - додає Тимошенко.

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