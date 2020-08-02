Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби

Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби
Уродженка селища Іваничі Володимирського району Анастасія Алпєєва завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Про це повідомили на сторінці Асоціації спортивної боротьби України.

"Анастасія Алпєєва здобула бронзову медаль чемпіонату світу U23! Вітаємо спортсменку та тренерський штаб! Дякуємо Збройним силам України, які боронять нашу землю від російських загарбників. Завдяки самовідданості наших військових спортсмени мають можливість тренуватися та представляти країну на міжнародній спортивній арені", - йдеться в повідомленні.

Для української збірної медаль волинянки стала третьою "бронзою" в медальному заліку.

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Теги: Волинь, спортсменка, медаль
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