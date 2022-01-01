У Білорусі знову продовжили військові навчання

У Білорусі знову продовжили військові навчання
Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 29 жовтня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що 23 жовтня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, окрім полігону «Осиповичський». Для деяких полігонів вихідним також стане 22 жовтня.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах має такий вигляд:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 29.10;
Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 28.10;
Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 29.10;
Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 28.10;
212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до 28.10;
230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 28.10;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 28.10;
Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 29.10.

«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 26 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Білорусь, навчання
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