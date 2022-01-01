У Білорусі знову продовжили військові навчання
21 жовтень, 22:25
Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 29 жовтня.
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що 23 жовтня стане вихідним днем для всіх полігонів, окрім полігону «Осиповичський». Для деяких полігонів вихідним також стане 22 жовтня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах має такий вигляд:
227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 29.10;
Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 28.10;
Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 29.10;
Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 28.10;
212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до 28.10;
230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 28.10;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 28.10;
Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 29.10.
«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 26 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.
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Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що 23 жовтня стане вихідним днем для всіх полігонів, окрім полігону «Осиповичський». Для деяких полігонів вихідним також стане 22 жовтня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах має такий вигляд:
227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 29.10;
Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 28.10;
Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 29.10;
Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 28.10;
212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до 28.10;
230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 28.10;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 28.10;
Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 29.10.
«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 26 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.
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