У Білорусі знову продовжили військові навчання

Навчання Збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 29 жовтня.Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, – повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».Зазначається, що 23 жовтня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, окрім полігону «Осиповичський». Для деяких полігонів вихідним також стане 22 жовтня.Загалом продовження навчань на білоруських полігонах має такий вигляд:227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 29.10;Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) – до 28.10;Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) – до 29.10;Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) – до 28.10;212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до 28.10;230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 28.10;174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) – до 28.10;Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) – до 29.10.«Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 26 тижнів. Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – йдеться в повідомленні.