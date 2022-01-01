Погода у Луцьку на завтра, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 22 жовтня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків Деревопилець, оскільки у цей час йшла активна заготівля дров. 22 жовтня часто йшов сніг: "Після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла нема ніякого". Люди у цей вечір слідкували за місяцем: якщо він у колах – наступне літо буде сухим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків Деревопилець, оскільки у цей час йшла активна заготівля дров. 22 жовтня часто йшов сніг: "Після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла нема ніякого". Люди у цей вечір слідкували за місяцем: якщо він у колах – наступне літо буде сухим.
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