На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
Сьогодні, 18:32
За тиждень волинські сапери ДСНС, які продовжують очищувати деокуповану територію Донецької області від вибухонебезпечних предметів, виявили та знищили 114 боєприпасів, які залишили російські окупанти.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
А це - 36 касетних бойових елементів 9Н210, 64 одиниці протипіхотних фугасних мін натискної дії «Лепесток» (радянського виробництва), 4 одиниці детонаторів до протитанкових мін, 8 осколкових боєприпасів ВОГ-17, ВОГ-25 та артилерійські снаряди різного калібру.
Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищені шляхом контрольованого підриву.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
А це - 36 касетних бойових елементів 9Н210, 64 одиниці протипіхотних фугасних мін натискної дії «Лепесток» (радянського виробництва), 4 одиниці детонаторів до протитанкових мін, 8 осколкових боєприпасів ВОГ-17, ВОГ-25 та артилерійські снаряди різного калібру.
Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищені шляхом контрольованого підриву.
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