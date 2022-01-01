На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти

На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
За тиждень волинські сапери ДСНС, які продовжують очищувати деокуповану територію Донецької області від вибухонебезпечних предметів, виявили та знищили 114 боєприпасів, які залишили російські окупанти.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

А це - 36 касетних бойових елементів 9Н210, 64 одиниці протипіхотних фугасних мін натискної дії «Лепесток» (радянського виробництва), 4 одиниці детонаторів до протитанкових мін, 8 осколкових боєприпасів ВОГ-17, ВОГ-25 та артилерійські снаряди різного калібру.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищені шляхом контрольованого підриву.
На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти

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Теги: Волинь, Донеччина, сапери
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