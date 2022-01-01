Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25





Про це Віталій Кім.



“Під час повітряної тривоги – мінус ворожий Су-25”, – написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України збили над Миколаївською областю російський штурмовик Су-25.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА“Під час повітряної тривоги – мінус ворожий Су-25”, – написав він. Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію