Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25
Сьогодні, 18:05
Збройні сили України збили над Миколаївською областю російський штурмовик Су-25.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Під час повітряної тривоги – мінус ворожий Су-25”, – написав він.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Під час повітряної тривоги – мінус ворожий Су-25”, – написав він.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
За 10 днів Росія пошкодила 400 об’єктів, серед них – десятки енергетичних, – Шмигаль
Сьогодні, 19:15
На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
Сьогодні, 18:32
Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25
Сьогодні, 18:05
Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему, яка допоможе виявити ракети
Сьогодні, 17:42
Медіа