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Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25

Збройні сили збили над Миколаївщиною російський винищувач Су-25
Збройні сили України збили над Миколаївською областю російський штурмовик Су-25.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Під час повітряної тривоги – мінус ворожий Су-25”, – написав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" близько 16:00.

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Теги: Росія, Україна, війна
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