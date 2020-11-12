Луцькі ліцеї придбали два безпілотники військовим і уже відвезли їх на передову





Як розповів виданню Роман Поліщук, 107 тисяч гривень, а саме стільки коштує один дрон, вдалося зібрати завдяки учням, батькам, вчителям та небайдужим лучанам.



«Від волинських хлопців з передової надійшов запит саме на цю модель безпілотника, і ми розпочали збір грошей. Хтось передав кошти замість вітання до Дня освітянина, хтось привітав таким чином зі святом Захисників, хтось з дітей передав особисті заощадження, хтось продавав квіти, насіння, хтось просив небайдужих підтримати «Армію дронів для України». І минулого тижня у нас уже була необхідна сума на дрон, який ми й придбали», - розповів Роман Поліщук.



«Також ліцей №14 самостійно назбирав кошти такий же безпілотник Mavic-3 Fly More Combo. Наразі близький до купівлі дрона ліцей №18. Також до цієї ініціативи активно доєдналися міська профспілка освітян, Палац учнівської молоді, Грабівська філія Світязького ліцею, інші луцькі та й не лише», - зазначив директор закладу.



Придбані безпілотники доставили на передову у бригади, де служать бійці з Волині.



«Ми контактуємо з цими хлопцями, знаємо, хто там служить. Серед них, зокрема, є і батьки наших вихованців. Аби не їхати порожнім позашляховиком, ми завантажили його різногою допомогою.



Ми з одним зі співзасновників благодійного фонду «Надійні крила» Русланом Чаруком буквально просили хлопців взяти щось з привезених продуктів, але вони погодилися на шоколад, каву, волинський хліб та сало. А решту продуктів ми пороздавали на блокпостах. Також взяли маскувальну сітку та інші дрібнички», - розповів Роман Поліщук.



Директор школи зазначає, що збір коштів триває, і наразі у них уже є близько 40 тисяч гривень. Усі бажаючі можуть долучитися до збору на безпілотники. Для цього можна перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду «Надійні крила» або ж принести у ліцей, де є для цього спеціальна скринька.



Реквізити для допомоги («Надійні Крила»): код за ЄДРПОУ 44784517. Для переказів з ПриватБанку: 4246001002933855.



Розрахунковий рахунок для платежів в Україні (ПриватБанк): UA273052990000026008020812154 (у призначенні платежу вкажіть назву закладу та «На дрон»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два луцькі ліцеї №2 та №14 зібрали кошти на два безпілотники MAVIC-3 для волинських бійців, які боронять нашу країну на передовій. А ще один ліцей наразі також близький до завершення збору коштів на дрон.Як розповів виданню ВСН директор ліцею №2, 107 тисяч гривень, а саме стільки коштує один дрон, вдалося зібрати завдяки учням, батькам, вчителям та небайдужим лучанам.«Від волинських хлопців з передової надійшов запит саме на цю модель безпілотника, і ми розпочали збір грошей. Хтось передав кошти замість вітання до Дня освітянина, хтось привітав таким чином зі святом Захисників, хтось з дітей передав особисті заощадження, хтось продавав квіти, насіння, хтось просив небайдужих підтримати «Армію дронів для України». І минулого тижня у нас уже була необхідна сума на дрон, який ми й придбали», - розповів Роман Поліщук.«Також ліцей №14 самостійно назбирав кошти такий же безпілотник Mavic-3 Fly More Combo. Наразі близький до купівлі дрона ліцей №18. Також до цієї ініціативи активно доєдналися міська профспілка освітян, Палац учнівської молоді, Грабівська філія Світязького ліцею, інші луцькі та й не лише», - зазначив директор закладу.Придбані безпілотники доставили на передову у бригади, де служать бійці з Волині.«Ми контактуємо з цими хлопцями, знаємо, хто там служить. Серед них, зокрема, є і батьки наших вихованців. Аби не їхати порожнім позашляховиком, ми завантажили його різногою допомогою.Ми з одним зі співзасновників благодійного фонду «Надійні крила» Русланом Чаруком буквально просили хлопців взяти щось з привезених продуктів, але вони погодилися на шоколад, каву, волинський хліб та сало. А решту продуктів ми пороздавали на блокпостах. Також взяли маскувальну сітку та інші дрібнички», - розповів Роман Поліщук.Директор школи зазначає, що збір коштів триває, і наразі у них уже є близько 40 тисяч гривень. Усі бажаючі можуть долучитися до збору на безпілотники. Для цього можна перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду «Надійні крила» або ж принести у ліцей, де є для цього спеціальна скринька.Реквізити для допомоги («Надійні Крила»): код за ЄДРПОУ 44784517. Для переказів з ПриватБанку: 4246001002933855.Розрахунковий рахунок для платежів в Україні (ПриватБанк): UA273052990000026008020812154 (у призначенні платежу вкажіть назву закладу та «На дрон»).

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