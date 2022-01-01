В України поки немає систем протиракетної оборони проти балістичних іранських ракет, – Повітряні сили





Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 21 жовтня, пише



«Ми маємо інформацію, що Росія буде посилювати свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Наші спеціалісти зенітно-ракетних військ кажуть, що кращий захист проти них — це знищити їх на складах. Бо наразі Україна немає таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти», — каже Ігнат.



За його словами, ефективною протидією може стати пошук механізмі для того, щоб не допустити постачання цих ракет до росії. Попри складність, ЗСУ шукає методи боротьби з цими ракетами.



Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що Іран планує передати Росії додаткову партію безпілотників та вперше — балістичні ракети малої дальності. Ідеться про партію іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

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