Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему, яка допоможе виявити ракети
Сьогодні, 17:42
Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D, які необхідні для виявлення ворожих ракет.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4D
Компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи, йдеться у їх звіті.
TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.
Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км.
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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4D
Компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи, йдеться у їх звіті.
TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.
Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км.
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