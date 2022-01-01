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Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему, яка допоможе виявити ракети

Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему, яка допоможе виявити ракети
Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D, які необхідні для виявлення ворожих ракет.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4D

Компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи, йдеться у їх звіті.

TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.

Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км.

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Теги: Росія, Україна, війна
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