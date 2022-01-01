Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему, яка допоможе виявити ракети





Про це



Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4D



Компанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи, йдеться у їх звіті.



TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.



Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D, які необхідні для виявлення ворожих ракет.Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.Німеччина передала Україні першу радіолокаційну систему TRML-4DКомпанія Hensoldt у рекордно короткий термін має поставити свої чотири радіолокаційні системи, йдеться у їх звіті.TRML-4D дозволяє виявляти, супроводжувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема, малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та/або маневруючі крилаті ракети.Станція може супроводжувати до 1500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км. Максимальна висота виявлення – 30 км.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію