Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому

Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому
Поліція встановила місце перебування безвісти зниклого Червінського Чеслава Геннадійовича, 26 жовтня 1975 року народження, жителя Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що чоловік 2 жовтня пішов з дому. На щастя, його вдалось знайти.

Чоловік і раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо.

Наразі з чоловіком усе гаразд. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: Волинь, лучанин, розшук
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