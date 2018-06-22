Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому

Червінського Чеслава Геннадійовича, 26 жовтня 1975 року народження, жителя Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що



Чоловік і раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо.



Наразі з чоловіком усе гаразд. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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