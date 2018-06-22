Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому
Сьогодні, 16:05
Поліція встановила місце перебування безвісти зниклого Червінського Чеслава Геннадійовича, 26 жовтня 1975 року народження, жителя Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що чоловік 2 жовтня пішов з дому. На щастя, його вдалось знайти.
Чоловік і раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо.
Наразі з чоловіком усе гаразд. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що чоловік 2 жовтня пішов з дому. На щастя, його вдалось знайти.
Чоловік і раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо.
Наразі з чоловіком усе гаразд. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли 45-річного лучанина, який зник 19 днів тому
Сьогодні, 16:05
Напав на перехожого, побив та пограбував: 19-річний лучанин на 8 років втрапив за ґрати
Сьогодні, 15:43
ЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна
Сьогодні, 15:20
Підприємців, які відчувають тиск з боку податківців, запрошують на зустріч у Волинську обласну раду
Сьогодні, 15:07
На Волині чули вибухи: це – військові навчання. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 14:54
Медіа