Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 26 жовтня 1975 року народження, жителя Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 2 жовтня пішов з дому та до цього часу не повернувся. Раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо. За інформацією родичів може йти вздовж доріг.на вигляд 47 роки, зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, очі сірого кольору.у чорну кепку, чорну куртку, сіру сорочку, штани кольору хакі, чорні туфлі.родима пляма на правій нозі нижче коліна."Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклого громадянина просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.