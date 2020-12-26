Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина

Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Червінського Чеслава Геннадійовича, 26 жовтня 1975 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік 2 жовтня пішов з дому та до цього часу не повернувся. Раніше неодноразово покидав місце проживання. Знаходили його у різних містах України, зокрема у Вінниці, Івано-Франківську тощо. За інформацією родичів може йти вздовж доріг.

Його прикмети: на вигляд 47 роки, зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, очі сірого кольору.

Був одягнений: у чорну кепку, чорну куртку, сіру сорочку, штани кольору хакі, чорні туфлі.

Особливі прикмети: родима пляма на правій нозі нижче коліна.
Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина

"Громадянам, яким що-небудь відомо про безвісти зниклого громадянина просимо зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Лучанин, розшук, поліція
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