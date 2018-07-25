Заради безпеки у Луцьку скасували міжнародний турнір стронгменів

Заради безпеки у Луцьку скасували міжнародний турнір стронгменів
Анонсований на 15 жовтня Міжнародний турнір силанів The World's Strongest Cossacks 2022 перенесли через непевну безпекову ситуацію, пов’язану з масованими ракетними обстрілами критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради.

Про нову дату проведення змагань зі стронгмену організатори повідомлять додатково і завчасу.

За головний кубок будуть змагатися професійні спортсмени з України та світу.


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Теги: стронгмени, скасували, Луцьк
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