На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО

На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
Колодяжненська громада 11 жовтня попрощалася зі своїм захисником Зубцем Андрієм Андрійовичем, який загинув від рук російських загарбників.

Про це повідомляють у громаді.

Житель с.Любитів, 1971 року народження, загинув 7 жовтня на Харківщині.

"Під час проповіді з вуст священнослужителів пролунали слова, що немає більшого прояву любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього, друзів, рідних. Андрій віддав своє життя за нас, а наш обов'язок згадувати Андрія в своїх молитвах та берегти пам'ять про нього", - йдеться у повідомленні.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО


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Теги: Зубець, Любитів, загинув, військовий
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