На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО

Зубцем Андрієм Андрійовичем, який загинув від рук російських загарбників.



Про це повідомляють у



Житель с.Любитів, 1971 року народження, загинув 7 жовтня на Харківщині.



"Під час проповіді з вуст священнослужителів пролунали слова, що немає більшого прояву любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього, друзів, рідних. Андрій віддав своє життя за нас, а наш обов'язок згадувати Андрія в своїх молитвах та берегти пам'ять про нього", - йдеться у повідомленні.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колодяжненська громада 11 жовтня попрощалася зі своїм захисником, який загинув від рук російських загарбників.Про це повідомляють у громаді Житель с.Любитів, 1971 року народження, загинув 7 жовтня на Харківщині."Під час проповіді з вуст священнослужителів пролунали слова, що немає більшого прояву любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього, друзів, рідних. Андрій віддав своє життя за нас, а наш обов'язок згадувати Андрія в своїх молитвах та берегти пам'ять про нього", - йдеться у повідомленні.

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