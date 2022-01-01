Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю
Сьогодні, 11:30
Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю, яка набрала 25 тисяч голосів.
Про це йдеться у відповіді президента на петицію.
Петиція була розміщена 4 липня громадянином К.В.Савровим і набрала 25 тисяч голосів.
Зеленський зазначив, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".
Усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині – він працює в обмеженому режимі тільки для українців, які повертаються з Білорусі.
"Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", – говориться у відповіді президента.
Нагадаємо, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим із Російською Федерацією.
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Про це йдеться у відповіді президента на петицію.
Петиція була розміщена 4 липня громадянином К.В.Савровим і набрала 25 тисяч голосів.
Зеленський зазначив, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".
Усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині – він працює в обмеженому режимі тільки для українців, які повертаються з Білорусі.
"Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", – говориться у відповіді президента.
Нагадаємо, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим із Російською Федерацією.
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