У Луцьку продавчиня продавала алкоголь після 22:00. ФОТО





Про це



Продавчиня магазину "Вишенька", що розташований на вул. Федорова, 2а, проігнорувала вищевказане рішення та здійснила продаж слабоалкогольного напою у заборонений час.



На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.



Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13600 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Муніципали у Луцьку продовжують роботу щодо перевірки магазинів на предмет дотримання вимог рішення Луцької міської ради на заборону продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 08.00.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.Продавчиня магазину "Вишенька", що розташований на вул. Федорова, 2а, проігнорувала вищевказане рішення та здійснила продаж слабоалкогольного напою у заборонений час.На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13600 грн.

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