У Луцьку продавчиня продавала алкоголь після 22:00. ФОТО

У Луцьку продавчиня продавала алкоголь після 22:00. ФОТО
Муніципали у Луцьку продовжують роботу щодо перевірки магазинів на предмет дотримання вимог рішення Луцької міської ради на заборону продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 08.00.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Продавчиня магазину "Вишенька", що розташований на вул. Федорова, 2а, проігнорувала вищевказане рішення та здійснила продаж слабоалкогольного напою у заборонений час.
У Луцьку продавчиня продавала алкоголь після 22:00. ФОТО

На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП та передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Штраф за таке правопорушення складає від 6 800 до 13600 грн.
У Луцьку продавчиня продавала алкоголь після 22:00. ФОТО

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Теги: Луцьк, Вишенька, алкоголь, спиртне, магазин
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