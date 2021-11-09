Українцям у Польщі готуються скасувати ще одну безкоштовну послугу





Про це пише Gazetaprawna.pl, пише



Згідно з планами польських урядовців, безкоштовне проживання в центрах масового розміщення біженців скасують не для всіх.



Так, люди пенсійного віку, які вже не працюють, люди з інвалідністю, а також багатодітні матері, які самі виховують дітей, не будуть сплачувати 50% свого перебування в центрах.



Заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павло Шефернакер пояснив нововведення тим, що велика кількість українців, які вимушено покинули свою країну, вже знайшли собі роботу в Польщі, а тому мають певні доходи. За його словами, Польща більше не може брати на себе всі витрати проживання біженців.



Очікується, що така сплата буде запроваджена від середини листопада. Остаточне рішення щодо цього нововведення має бути оприлюднене вже скоро урядом Польщі.



За підрахунками, станом на зараз в центрах масового розміщення Польщі перебувають близько 80 тисяч біженців з України. Один із найбільших центрів - в місті Надажин, де проживають майже 2 тис осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які через напад Росії були змушені шукати притулку в Польщі, невдовзі будуть частково сплачувати за своє проживання в пунктах масового розміщення. Уряд Польщі готується запровадити 50% оплату біженцями з України свого проживання у центрах масового розміщення.Про це пише Gazetaprawna.pl, пише ТСН Згідно з планами польських урядовців, безкоштовне проживання в центрах масового розміщення біженців скасують не для всіх.Так, люди пенсійного віку, які вже не працюють, люди з інвалідністю, а також багатодітні матері, які самі виховують дітей, не будуть сплачувати 50% свого перебування в центрах.Заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженцівпояснив нововведення тим, що велика кількість українців, які вимушено покинули свою країну, вже знайшли собі роботу в Польщі, а тому мають певні доходи. За його словами, Польща більше не може брати на себе всі витрати проживання біженців.Очікується, що така сплата буде запроваджена від середини листопада. Остаточне рішення щодо цього нововведення має бути оприлюднене вже скоро урядом Польщі.За підрахунками, станом на зараз в центрах масового розміщення Польщі перебувають близько 80 тисяч біженців з України. Один із найбільших центрів - в місті Надажин, де проживають майже 2 тис осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію