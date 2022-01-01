У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО

У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
У мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Зранку 13 жовтня водій автомобіля на житомирській реєстрації, ймовірно перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, заїхав у сквер «Дубовий гай».

Там він, проїхавши доріжками, зніс металеві поручні та врізався в дерево.
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО

Зі слів очевидців, водій поводився неадекватно, вочевидь, перебуваючи під впливом наркотиків.
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО


В аварії ніхто не постраждав. На місці працює поліція, тривають слідчі дії.

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Теги: ЛПЗ, Луцьк, наркотики, водій, сквер
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