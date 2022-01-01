Волинські рятувальники розміновують Донеччину





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС області за добу знищили 3 вибухонебезпечних предмети, що виявлені під час обстеження територій у населених пунктах Донецької області, де вони зараз перебувають.



Загалом за період з 28 вересня виявлено 33 вибухонебезпечних предмети та обстежено 52,18 га території.



До робіт залучено 2 одиниці техніки, 5 чоловік особового складу.

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