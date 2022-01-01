ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,

артилерійських систем – 1556 (+17) од,

РСЗВ – 357 (+2) од,

засобів ППО ‒ 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилатих ракет ‒ 316 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,танків ‒ 2511 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,артилерійських систем – 1556 (+17) од,РСЗВ – 357 (+2) од,засобів ППО ‒ 183 (+0) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 240 (+6) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),крилатих ракет ‒ 316 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію