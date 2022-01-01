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ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники

ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники
Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2511 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
артилерійських систем – 1556 (+17) од,
РСЗВ – 357 (+2) од,
засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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