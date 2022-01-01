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Масований обстріл Миколаїва: врятували 11-річного хлопчика, який пробув під завалами шість годин

Масований обстріл Миколаїва: врятували 11-річного хлопчика, який пробув під завалами шість годин
Вночі 13 жовтня росіяни масовано обстріляли Миколаїв ракетами типу с-300.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб. Дякую ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Масований обстріл Миколаїва: врятували 11-річного хлопчика, який пробув під завалами шість годин

Загалом місто було обстріляно 8 ракетами с-300. Ведуться пошуки ще однієї людини.
Масований обстріл Миколаїва: врятували 11-річного хлопчика, який пробув під завалами шість годин


Нагадаємо, що тієї ж ночі, 13 жовтня, росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе.




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Теги: Росія, Україна, війна
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