Масований обстріл Миколаїва: врятували 11-річного хлопчика, який пробув під завалами шість годин





Про це Віталій Кім.



"Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб. Дякую ДСНС", - йдеться в повідомленні.



Загалом місто було обстріляно 8 ракетами с-300. Ведуться пошуки ще однієї людини.





Нагадаємо, що тієї ж ночі, 13 жовтня,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 13 жовтня росіяни масовано обстріляли Миколаїв ракетами типу с-300.Про це повідомив голова Миколаївської ОДА"Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб. Дякую ДСНС", - йдеться в повідомленні.Загалом місто було обстріляно 8 ракетами с-300. Ведуться пошуки ще однієї людини.Нагадаємо, що тієї ж ночі, 13 жовтня, росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе

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