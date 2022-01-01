М’ясо із техаського смокера: в чому секрет неймовірного смаку і де скуштувати у Луцьку*
Сьогодні, 09:15
Справжньому американському барбекю властивий не лише яскравий димний аромат, а й особлива ніжність м’яса. Правильно приготована страва – дуже соковита, а відрізати апетитний шматок можна ледь не ложкою. Увесь секрет такого м’яса – у способі приготування.
Аби забезпечити присмак копченості, слід використовувати не гриль, а смокер. Смокер – це топка, в якій горять дрова, димохід, куди виходить дим, і між ними камера, в якій готується м’ясо.
Це – і коптильня, і піч одночасно. Тому м'ясо і підкопчується, і запікається, ніжно томлячись при цьому.
У вуджарні «М'ясо&Дим» готують саме у смокері. Запорука смачної страви – непрямий жар, невисока температура і тривалий процес. Саме таким чином і працює класичний американський смокер, який навіть найжорсткіший шматок м’яса здатен перетворити на цілковиту ніжність. Смак такої страви нагадуватиме щось посереднє між копченим і печеним, але з незабутніми нотками дубового диму.
Ще одна невід’ємна деталь у приготуванні – дрова ароматних сортів деревини. У «М'ясо&Дим», як приклад, використовують дубові. А таке м'ясо, кажуть у вуджарні, викликає залежність уже з першого куштування.
Зауважимо, що технологія приготування у смокері – унікальна в Україні, адже зазвичай працюють на грилю. Однак, якщо придбання власного агрегату влетить у копієчку, а поласувати смачною стравою кортить, – «М'ясо&Дим» знає, як зарадити і вже чекає на гостей у Луцьку.
В асортименті вуджарні – реберця, рулька, індича гомілка, телятина, свинина, бочок, домашня ковбаска, скумбрія та сом. Усе це може слугувати на столі і основною стравою, і додатком, як-от нарізкою. Обирайте і економте найцінніше – свій час.
У Луцьку придбати копченості можна щодня з 11 до 20 години за адресами: пр-т Соборності, 43, ТРЦ «ПортCity» (біля в'їзду на парковку) та вул. Рівненська, 89 (парковка ТЦ «Імідж») або замовити онлайн на сайті.
Більше смачних фото «М'ясо&Дим» на сторінці вуджарні в інстаграмі.
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Аби забезпечити присмак копченості, слід використовувати не гриль, а смокер. Смокер – це топка, в якій горять дрова, димохід, куди виходить дим, і між ними камера, в якій готується м’ясо.
Це – і коптильня, і піч одночасно. Тому м'ясо і підкопчується, і запікається, ніжно томлячись при цьому.
У вуджарні «М'ясо&Дим» готують саме у смокері. Запорука смачної страви – непрямий жар, невисока температура і тривалий процес. Саме таким чином і працює класичний американський смокер, який навіть найжорсткіший шматок м’яса здатен перетворити на цілковиту ніжність. Смак такої страви нагадуватиме щось посереднє між копченим і печеним, але з незабутніми нотками дубового диму.
Ще одна невід’ємна деталь у приготуванні – дрова ароматних сортів деревини. У «М'ясо&Дим», як приклад, використовують дубові. А таке м'ясо, кажуть у вуджарні, викликає залежність уже з першого куштування.
Зауважимо, що технологія приготування у смокері – унікальна в Україні, адже зазвичай працюють на грилю. Однак, якщо придбання власного агрегату влетить у копієчку, а поласувати смачною стравою кортить, – «М'ясо&Дим» знає, як зарадити і вже чекає на гостей у Луцьку.
В асортименті вуджарні – реберця, рулька, індича гомілка, телятина, свинина, бочок, домашня ковбаска, скумбрія та сом. Усе це може слугувати на столі і основною стравою, і додатком, як-от нарізкою. Обирайте і економте найцінніше – свій час.
У Луцьку придбати копченості можна щодня з 11 до 20 години за адресами: пр-т Соборності, 43, ТРЦ «ПортCity» (біля в'їзду на парковку) та вул. Рівненська, 89 (парковка ТЦ «Імідж») або замовити онлайн на сайті.
Більше смачних фото «М'ясо&Дим» на сторінці вуджарні в інстаграмі.
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