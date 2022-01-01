М’ясо із техаського смокера: в чому секрет неймовірного смаку і де скуштувати у Луцьку*

Справжньому американському барбекю властивий не лише яскравий димний аромат, а й особлива ніжність м’яса. Правильно приготована страва – дуже соковита, а відрізати апетитний шматок можна ледь не ложкою. Увесь секрет такого м’яса –Аби забезпечити присмак копченості, слід використовувати не гриль, а. Смокер – це топка, в якій горять дрова, димохід, куди виходить дим, і між ними камера, в якій готується м’ясо.Це – і коптильня, і піч одночасно. Тому м'ясо і підкопчується, і запікається, ніжно томлячись при цьому.У вуджарніготують саме у смокері. Запорука смачної страви –. Саме таким чином і працює класичний американський смокер, який навіть найжорсткіший шматок м’яса здатен перетворити на цілковиту ніжність. Смак такої страви нагадуватиме щось посереднє між копченим і печеним, але з незабутніми нотками дубового диму.Ще одна невід’ємна деталь у приготуванні –ароматних сортів деревини. У «М'ясо&Дим», як приклад, використовують дубові. А таке м'ясо, кажуть у вуджарні, викликає залежність уже з першого куштування.Зауважимо, що технологія приготування у смокері – унікальна в Україні, адже зазвичай працюють на грилю. Однак, якщо придбання власного агрегату влетить у копієчку, а поласувати смачною стравою кортить, – «М'ясо&Дим» знає, як зарадити і вже чекає на гостей у Луцьку.В асортименті вуджарні – реберця, рулька, індича гомілка, телятина, свинина, бочок, домашня ковбаска, скумбрія та сом. Усе це може слугувати на столі і основною стравою, і додатком, як-от нарізкою. Обирайте і економте найцінніше – свій час.Більше смачних фото «М'ясо&Дим» на сторінці вуджарні в