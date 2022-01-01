Волинянин, який під час сварки вбив свого брата, перебуватиме під вартою

Волинянин, який під час сварки вбив свого брата, перебуватиме під вартою
За процесульного керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 53-річному жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство вважає, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки ударив ножем у груди свого 54-річного брата, спричинивши смерть.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: Волинянин, вбивство, брат, прокуратура
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