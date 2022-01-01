Волинянин, який під час сварки вбив свого брата, перебуватиме під вартою





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



Слідство вважає, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки ударив ножем у груди свого 54-річного брата, спричинивши смерть.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове розслідування.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесульного керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 53-річному жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство вважає, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки ударив ножем у груди свого 54-річного брата, спричинивши смерть.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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