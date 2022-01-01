Росія, ймовірно, перекинула до України військових від Корпусу вартових ісламської революції, – ISW





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише



Так, 12 жовтня Центр українського опору повідомив, що



Вони прибули до Джанкоя в Криму й Залізного Порту та Гладівців у Херсонській області, щоб навчити російських військових використовувати ударні безпілотники Shahed-136.



У Центрі спротиву заявили, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуски безпілотників по цивільних об’єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.



У ISW зазначають, що Корпус вартових ісламської революції — основний оператор іранських безпілотних літальних апаратів. Тому ці іранські інструктори, ймовірно, є працівниками Корпусу або наближеними до нього.



Більше про КВІР



Корпус вартових ісламської революції — іранське збройне формування, військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Відповідно до конституції країни, існує паралельно зі збройними силами Ірану й відповідає за захист Ісламської революції та її звершень,



До складу КВІР входять: сухопутні війська, військово-повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій «Аль-Кудс», напіввійськове народне ополчення «Басідж».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське керівництво, ймовірно, відправило до тимчасово захоплених районів України персонал, пов’язаний із Корпусом вартових ісламської революції, який навчатиме окупантів використовувати безпілотники Shahed-136.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише Громадське Так, 12 жовтня Центр українського опору повідомив, що російсько-окупаційні війська привезли до України невизначену кількість іранських інструкторів Вони прибули до Джанкоя в Криму й Залізного Порту та Гладівців у Херсонській області, щоб навчити російських військових використовувати ударні безпілотники Shahed-136.У Центрі спротиву заявили, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуски безпілотників по цивільних об’єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.У ISW зазначають, що Корпус вартових ісламської революції — основний оператор іранських безпілотних літальних апаратів. Тому ці іранські інструктори, ймовірно, є працівниками Корпусу або наближеними до нього.Корпус вартових ісламської революції — іранське збройне формування, військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Відповідно до конституції країни, існує паралельно зі збройними силами Ірану й відповідає за захист Ісламської революції та її звершень,До складу КВІР входять: сухопутні війська, військово-повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій «Аль-Кудс», напіввійськове народне ополчення «Басідж».

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