На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»





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За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.



Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.



Зауважимо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Та, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.



Нагадаємо, росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.Зауважимо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Та, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.Нагадаємо, росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.

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