На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»
Сьогодні, 14:35
Росіяни привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.
За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.
Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.
Зауважимо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Та, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.
Нагадаємо, росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.
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Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.
За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.
Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.
Зауважимо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Та, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.
Нагадаємо, росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.
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