 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»

На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»
Росіяни привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.

За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

Зауважимо, в Ірані офіційно заперечують постачання РФ безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну. Та, як бачимо, Іран допомагає агресору не лише технікою, а й людьми.

Нагадаємо, росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО
Сьогодні, 15:20
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:15
На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву
Сьогодні, 14:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:15
На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»
Сьогодні, 14:35
СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву
Сьогодні, 14:15
ФСБ готує план відступу своїх офіцерів з України
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО
Сьогодні, 15:20
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю «Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:15
На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву
Сьогодні, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:15
 0
На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
 0
На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»
Сьогодні, 14:35
 0
СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8