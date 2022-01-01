На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
У деокупованих від російських загарбників населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань та ексгумували понад 120 тіл.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.
У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне - в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.
Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.
На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.
Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.
За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.
У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне - в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.
Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.
На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.
Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.
За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО
Сьогодні, 15:20
«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 15:15
На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл
Сьогодні, 14:59
На тимчасово окуповані території росіяни привезли іранських інструкторів для запусків «шахедів»
Сьогодні, 14:35
СБУ викрила зрадника, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву
Сьогодні, 14:15
Медіа