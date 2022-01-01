На звільнених територіях Донеччини ексгумували понад 120 тіл





Про це



Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.



У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне - в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.



Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.



На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.



Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.



За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деокупованих від російських загарбників населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань та ексгумували понад 120 тіл.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне - в Святогірську, де було захоронено 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами.Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян.Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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