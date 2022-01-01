«Логіка дій України є виключно оборонною», – МВС про ситуацію на кордоні з Білоруссю

На ділянках кордону з Республікою Білорусь відбувається нарощування сил і спроможності дати відсіч у разі у разі необхідності. Але усі дії української сторони мають виключно оборонний характер.Про це під час брифінгу 12 жовтня розповів заступник міністра внутрішніх справЗа його словами, за вказівкою президента України була створена міжвідомча робоча група, яка працює з початку літа. Минулого тижня її учасники працювали саме на ділянці українсько-білоруського кордону. Його загальна протяжність складає понад 1000 кілометрів.Основне завдання, яке вирішувала робоча група, – вивчення ситуації на місцях і з’ясування потреб зведених сил, які забезпечують оборону України на кордоні з Білоруссю.«Одним із завдань було – пересвідчитися у тому, що все добре і реагувати більш дієво у тих випадках, де необхідно було додати організаційних рішень», – сказав Бондаренко.Працювали, додав посадовець, у всіх областях, які межують з Білоруссю, в тому числі – на Волині.«Загальна відповідь щодо цієї роботи, яку хотілося б, щоб почули і наші сусіди така: логіка дій України є виключно оборонною. Вимушено оборонною. Тому що ми вже маємо негативний досвід порушення будь-якої логіки добросусідських відносин і мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури для здійснення агресії щодо України, використання авіаційних компонентів тощо. Інакше ми реагувати не можемо. Загрози всі очевидні, зрозумілі. Наші дії, підкреслюю, оборонного характеру», – наголосив Бондаренко.Він також додав, що на місцях у прикордонних областях всі свою роботу виконують на відмінно.«Належна взаємодія на місцях налагоджена, перевірена, вона працює. Можемо відчувати себе впевнено», – резюмував заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.